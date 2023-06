Marc Márquez no corre en Alemania. El catalán de Honda, cinco veces campeón del mundo de MotoGP, decidió no tomar partido de la prueba germana después de caerse en el 'warm up'. Fue laquinta vez en menos de 72 horas que el de Cervera visitaba el suelo.

En esta ocasión se fracturó un dedo. Eso, unido a las múltiples contusiones y a lo que mentalmente produce caerse tanto en tan poco tiempo, ha hecho que Márquez decida no subirse a la Honda este fin de semana.

"No me siento listo", afirmó en palabras para 'DAZN'.

Y sigue: "Tras cuatro o cinco caídas, sobre todo la última, no estoy preparado para correr".

"He decidido tener calma, y ya en Holanda más", dijo confirmando que la decisión de no participar en el GP de Alemania era suya y no de Honda.

Márquez, además, habla de su estado físico: "Tengo muchos golpes en el cuerpo, sobre todo en el tobillo. Y una fractura en el dedo".