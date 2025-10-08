Marc Márquez y una de sus frases más duras: "Cortarte un hueso para que te lo vuelvan a colocar..."

El nuevo campeón de MotoGP ha recordado lo que hizo "por amor propio y por amor a este deporte".

En el documental 'Marc, más que un regreso' de 'DAZN', el piloto de Ducati ha dejado una de las frases más duras que ha espetado desde su regreso a la competición.

El ilerdense, que pasó cuatro veces por quirófano tras una terrible caída en Jerez 2020, siempre tuvo en mente darse una última oportunidad a pesar de las dificultades que florecían en el camino.

"Cortarte un hueso para que te lo vuelvan a colocar, sólo para seguir compitiendo, lo hice por amor propio y por amor a este deporte", cuenta en el citado documental.

Eso por ello que volver a ganar un título cinco años después, y tras todo lo que ha vivido y superado, es más que especial para Márquez.

"Este campeonato es como un sueño. Muy especial y merecido por todo lo que he pasado", afirma.

Estas declaraciones vienen muy al hilo de las del doctor Joaquín Sánchez Sotelo, el cirujano que salvó su carrera, hace unos días.

En una entrevista en 'elPeriódico', el Dr. Sánchez Sotelo recordó qué fue lo primero que le dijo el entonces piloto de Honda tras tres operaciones sin éxito: "Doctor, me tengo que operar ¡ya! porque quiero seguir compitiendo a tope".

"Aquello fue muy impresionante, la verdad", rememoró el cirujano, que tuvo dudas con la paciencia del '93': "De lo que no estaba tan seguro era de si el señor Márquez sería capaz de seguir los pasos estrictos de la recuperación".

De hecho, le hizo una petición: "Señor Márquez, solo le pido que vaya con cuidado cuando vuelva a competir porque, si se cae otra vez, esto puede ser un desastre".

Y fue ahí cuando se dio cuenta de que Marc estaba hecho de otra pasta: "Doctor, caerme, me voy a caer porque, si quiero competir al más alto nivel, y yo quiero, no puedo garantizarle que no me vaya a caer, porque yo me opero para ir a por todas".