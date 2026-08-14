Frenkie De Jong explota: "Hay muchas noticias falsas..."

El futbolista del FC Barcelona toma la palabra para desmentir algunas informaciones sobre él: "Noto que hay mucho ruido, muchas noticias que son falsas".

A Frenkie de Jong, futbolista del FC Barcelona, no le han gustado nada algunas informaciones que se han publicado sobre él en las últimas semanas. Y por eso ha tomado la palabra para desmentirlas.

En la televisión del Barça, el mediocentro habla muy claro: "Noto que hay mucho ruido, muchas noticias que son falsas, siempre ha sido mi sueño jugar en el Barça, todavía tengo sueños por cumplir...".

"Estoy muy jodido, por la lesión, he tenido muy mala suerte, tuve un accidente en un entreno, se me cayeron encima, y tuve una lesión en la rodilla, me hice pruebas y me dijeron que podía seguir jugando, el mundial es un sueño, haría todo por jugar, al igual que por el Barça, me hice después del Mundial una prueba y los resultados salían peores, no lo esperaba, me jode mucho", explica el mediocentro del Barça.

Insiste en que muchas informaciones sobre él son mentira y que el Barça es el club donde quiere estar y por el que da todo: "La gente puede opinar si soy mejor o peor jugador, pero ahora están escribiendo muchas cosas falsas, que hace daño a mi imagen".

"Veo muchas cosas que no son verdad y quería sacarme esa rabia para centrarme en la recuperación", cierra Frenkie.

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