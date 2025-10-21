La 'delicatessen' de Fermín en el área que dejó sin respuesta a la defensa de Olympiacos

El Barça golea al equipo griego (6-1) con un Fermín estelar. Lamine Yamal marcó de penalti y Rashford hizo un doblete.

El Barça se pegó un festín ante Olympiacos. Seis goles. Y eso que lo pasó mal en el inicio, también con un jugador más. Fermín López se quedó con un triplete brillante y Lamine Yamal anotó de penalti. Golear en este formato de liguilla de Champions League es fundamental para la clasificación. Lo sabían los de Hansi Flick y fueron completamente a por ello. La noche no pudo acabar mejor.

El primer acto de Fermín fue absolutamente escandaloso. 100% de efectividad. Dos llegadas a portería y dos goles. En la primera aprovechó la internada de Lamine Yamal por la derecha y en la segunda se fabricó él solo la jugada.

Dejó un recorte en el área brutal, quedándose completamente sin respuesta los defensas de Mendilibar. Y definió por alto ante el portero Tzolakis. Era el gol de la tranquilidad para un Barça que había tenido dificultades en el primer acto con la presión griega.

Olympiacos acortó distancias nada más volver de vestuarios. Fue en un penalti cometido por Eric García por mano. El Kaabi no falló ante Szczesny. Los griegos se quedaron con uno menos por una polémica expulsión de Hezze.

También de penalti, pero en el otro área, Lamine Yamal hizo el tercero y empezó la fiesta en una noche que hasta entonces había sido peligrosa para el Barça.

Dio tiempo a más. Mucho más. Rashford se unió a la fiesta con un doblete. El Barça se desmelenó al final con un Fermín que remató el triplete. Noche de fiesta en Montjuic antes del Clásico contra el Real Madrid.