Zelenski habla con los negociadores de EEUU sobre "detalles importantes" del plan de paz mientras Putin estudia los 20 puntos

En pleno día de Navidad, Zelenski acaba de felicitar las fiestas a Trump. Se lo ha comunicado a través de una conversación telefónica que ha mantenido con los negociadores del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente ucraniano ha asegurado que durante casi una hora han hablado de "detalles importantes" del plan de alto el fuego con Rusia. Zelenski les ha dado las gracias por su intenso trabajo y por querer contribuir a un resultado común y a una paz duradera en Ucrania.

Durante la llamada han abordado algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz, sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. "Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", ha dicho Zelenski en un discurso a la población.

El presidente de Ucrania ha afirmado a su vez que está también previsto que el jefe del equipo de negociación ucraniano, Rustem Umérov, hable con Witkoff y Kushner. "Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas sean intensas", ha subrayado.

"Gracias, Estados Unidos. Y gracias a todos los que siguen presionando a Rusia para garantizar que entiende al cien por cien que prolongar la guerra tendrá consecuencias serias para ella, para Rusia", ha concluido el mandatario ucraniano, que afronta la cuarta Navidad en guerra bajo los ataques rusos.

Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kyiv y Washington, que incluye un pacto en caso de agresión y garantías de seguridad para Ucrania. De acuerdo con el Gobierno ucraniano, Washington ha trasladado el plan a Moscú, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, todavía no se ha pronunciado oficialmente.

A la espera de una respuesta de Putin

De hecho, este jueves el Kremlin también ha hablado de Ucrania. Lo ha hecho, precisamente, para decir que promete estudiar detenidamente los 20 puntos del plan de paz, y eso que muchos los consideran inadmisibles.

Putin ha dejado claro que no quiere hacer más avances sobre la guerra en Ucrania. De momento, le ha dicho a Trump que no habrá llamadas ni reuniones a la vista. Sin embargo, sí que se ha unido a las felicitaciones de Navidad al presidente estadounidense.

El Kremlin ha asegurado este jueves que sigue "analizando" la información trasladada por el enviado especial ruso, Kirill Dimitriev, tras los últimos contactos con EEUU sobre el plan para un posible acuerdo de paz, antes de destacar que las conversaciones continuarán una vez que Putin adopte "decisiones" al respecto.

"Estamos analizando lo que Dimitriev entregó a Putin", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Posteriormente, dependiendo de las decisiones que adopte el jefe de Estado, continuaremos nuestras comunicaciones con los estadounidenses", ha manifestado.

El portavoz del Kremlin ha criticado, además, el "verdaderamente extraño" mensaje de Navidad emitido por el presidente de Ucrania. "Uno se pregunta si es realmente capaz de adoptar las decisiones adecuadas para un acuerdo político y diplomático", ha zanjado.

"Avances lentos, pero sostenidos"

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha subrayado que "en el proceso de negociaciones con Estados Unidos" sobre Ucrania "hay avances lentos, pero sostenidos", al tiempo que ha destacado que Moscú trabaja "en el marco establecido al máximo nivel en Anchorage", en referencia a la cumbre celebrada en agosto en Alaska entre Putin y Trump.

Zajarova ha apuntado que estos progresos se están viendo acompañados por "intentos muy dañinos e incluso maliciosos por parte de varios Estados, principalmente de Europa occidental, para torpedear los esfuerzos y hacer descarrilar todos los contactos diplomáticos".

"En nuestro diálogo con la Administración estadounidense pedimos de forma consistente a nuestros colegas que resistan de forma activa ante este proceso destructivo", ha manifestado, en línea con las acusaciones vertidas desde Moscú durante los últimos días contra países europeos por su papel en los contactos.

