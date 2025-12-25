De saltar plataformas a estrella del cine: se cumplen 40 años de Mario Bros., el personaje que cambió la industria del entretenimento

¿Por qué es importante? Se creó en 1985 bajo el nombre de Jumpman, pero Shigeru Miyamoto vio algo que le llevó a convencer a Nintendo de darle su primera aventura: Super Mario Bros.

En 1985, Mario Bros nació y transformó la industria del entretenimiento. Originalmente llamado Jumpman, este personaje se ha convertido en el emblema de Nintendo, con 24 títulos propios, dos películas y varios parques temáticos. Creado por Shigeru Miyamoto, Mario comenzó como un píxel más, pero su parecido con Mario Segale, un conserje de Nintendo, le otorgó su nombre definitivo. A lo largo de cuatro décadas, Mario ha evolucionado desde un simple conjunto de píxeles hasta un ícono tridimensional, protagonizando desde videojuegos hasta películas exitosas y siendo parte de parques temáticos. Su éxito parece no tener límites.

El año 1985 marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento porque fue el del nacimiento de Mario Bros. Su nombre original no era ese, era Jumpman, pero 40 años después de su creación se ha convertido en el buque insignia de la multinacional Nintendo, con 24 títulos propios de distinto tipo, dos películas de cine y varios parques temáticos alrededor del mundo.

La idea inicial no era que fuese eterno como ha acabado siendo, de hecho, se le programó para saltar barriles y con mucha suerte rescatar a una princesa. No obstante, los japoneses y, concretamente, Shigeru Miyamoto, su diseñador, le dieron una oportunidad y su primera aventura: Super Mario Bros.

Por aquel entonces era solo un píxel más y su nombre era el de Jumpman. No obstante, gracias al parecido que guardaba conMario Segale, un conserje de unos almacenes de Nintendo en Estados Unidos, se decidió que su nombre definitivo fuera el que todos conocemos a día de hoy.

En estas cuatro décadas se le ha podido ver haciendo de todo, desde saltar plataformas hasta conducir karts, jugar al fútbol o darse de tortazos. Además, este fontanero italiano se ha convertido en la cara reconocible de una de las grandes multinacionales del sector y es la prueba gráfica de la evolución de la tecnología, puesto que en los primeros juegos era tan solo un conjunto de cuadraditos y en la actualidad ha dado el salto a las tres dimensiones.

No obstante, el éxito de Mario Bros., no solo se ha reducido a los videojuegos, donde tiene hasta 24 títulos propios, sino que también ha saltado de la pequeña pantalla de las videoconsolas hasta la de los cines, donde ya cuenta con dos entregas y otra en camino. La primera se estrenó en los años 90 con el malogrado Bob Hoskins en el papel principal. La segunda tuvo que esperar hasta 2023, pero recaudó más de 1.000 millones de euros y ya tiene una secuela en camino.

Por otra parte, este personaje de ficción también ha dado el salto a la vida real, puesto que distintos parques temáticos alrededor del mundo llevan su nombre y se le puede ver en ellos junto a otros personajes de la saga.

Con todo, a Mario el mundo se le ha quedado pequeño y quién sabe hasta donde puede llegar porque su límite son las estrellas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.