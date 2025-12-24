Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

ENTREVISTA #JUGONES

Edgar Canet, a por todas en el Dakar: "Ganar es un sueño, pero no me lo pongo como presión"

El piloto español de motos llega como campeón del Rally2 y no renuncia a nada: "Para mí es un punto de motivación...".

Canet

Quedan diez días para que empiece el Dakar y hay muchas ganas de ver a Edgar Canet, que viene de ser campeón en Rally2. Fue la sensación el año pasado en motos.

Quiere más. 'Jugones' ha estado con él: "Ha sido un año increíble, el 2025 ha salido todo redondo".

"Vi que en esa categoría ya había ganado entonces teníamos que dar el salto", cuenta el piloto español.

Es la gran promesa del moto español... y él lo asume: "Lo veo como un punto de motivación para decir 'vamos a entrenar más para intentar sorprender más'".

"Ganar el Dakar es un sueño y es un objetivo pero no me lo pongo como presión. Estoy preparado para ello", cierra Canet.

Las 6 de laSexta

  1. Comuns denuncia a García Albiol ante la Fiscalía de Odio y Discriminación por el macrodesalojo de Badalona
  2. Guardiola, abocada a entenderse con Vox después de que Ferraz y Génova no estén en el escenario del entendimiento
  3. La carta de Epstein, los vuelos en su avión privado y la foto 'desaparecida': los nuevos archivos ponen contra las cuerdas a Trump
  4. Alerta sanitaria en Cataluña por un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida
  5. Trump restringe el visado a Thierry Breton y otros cuatro directivos europeos que luchan contra los discursos de odio
  6. Un niño de 12 años evita que un delincuente sexual británico secuestre a su hermano de dos en un parque de Barcelona