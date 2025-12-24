Edgar Canet, a por todas en el Dakar: "Ganar es un sueño, pero no me lo pongo como presión"

El piloto español de motos llega como campeón del Rally2 y no renuncia a nada: "Para mí es un punto de motivación...".

Quedan diez días para que empiece el Dakar y hay muchas ganas de ver a Edgar Canet, que viene de ser campeón en Rally2. Fue la sensación el año pasado en motos.

Quiere más. 'Jugones' ha estado con él: "Ha sido un año increíble, el 2025 ha salido todo redondo".

"Vi que en esa categoría ya había ganado entonces teníamos que dar el salto", cuenta el piloto español.

Es la gran promesa del moto español... y él lo asume: "Lo veo como un punto de motivación para decir 'vamos a entrenar más para intentar sorprender más'".

"Ganar el Dakar es un sueño y es un objetivo pero no me lo pongo como presión. Estoy preparado para ello", cierra Canet.