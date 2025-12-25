Muere John Robertson, leyenda del fútbol escocés que fue campeón de Europa con el Nottingham Forest

El Nottingham Forest ha anunciado el fallecimiento del mítico futbolista, que pasó de un ascenso a ser dos veces campeón de Europa.

El fútbol escocés despide a una de sus mayores leyendas. John Robertson ha fallecido a los 72 años. Futbolista que fue doble campeón de Europa, de manera consecutiva, con el Nottingham Forest.

Este club ha anunciado la terrible noticia en un comunicado: "Nos duele anunciar el fallecimiento de John Robertson, leyenda del Nottingham Forest y querido amigo. Un verdadero grande de nuestro club y dos veces campeón de la Copa de Europa, el talento inigualable de John, su humildad y su inquebrantable devoción por el Nottingham Forest jamás serán olvidados".

John Robertson jugó casi toda su carrera en el estadio City Ground, donde vistió esa camiseta hasta en 500 ocasiones.

También con su selección, Escocia, se convirtió en una figura. Jugó 28 partidos y marcó uno de los goles más importantes de la historia contra Inglaterra.

El mundo del fútbol despide al conocido como 'El Picasso del Forest', un hombre fundamental de un club que pasó de ascender a Premier League a convertirse en doble campeón de Europa de manera consecutiva.