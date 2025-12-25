Ahora

"Cada uno..."

El padre de Carlos Alcaraz responde a Juan Carlos Ferrero

Después de que el ya exentrenador dijera que está "dolido", Alcaraz padre ha respondido con esta frase: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa".

Carlos Alcaraz junto a su padre en Queens

Juan Carlos Ferrero ya no es el entrenador de Carlos Alcaraz. Él ha manifestado que quería seguir, pero será Samuel López el que tomará su puesto.

En una entrevista a 'Marca', Ferrero dijo que en todo momento pensaba seguir, que estaba "dolido" y que se podría haber solucionado el asunto con una reunión que en ningún momento se produjo.

El padre de Carlos Alcaraz ha respondido en 'EFE': "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa".

