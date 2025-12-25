'Jugones'
Decenas de nadadores participan en la tradicional Copa Nadal: agua a 12º y gritos de "¡no hace frío!"
Es tradición en la día de Navidad la Copa Nadal en el puerto de Barcelona, que reúne a decenas de nadadores.
Es tradición en este día de Navidad la Copa Nadal en el puerto de Barcelona. Es la edición número 116.
Decenas de nadadores se han lanzado a unas aguas que estaban a 12º. Unos valientes que gritaban "no hace frío".
Guillem Pujol se volvió a llevar la victoria. Ya van doce consecutivas. En categoría femenina ganó Laura Rodríguez por sexta vez.