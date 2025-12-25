Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

'Jugones'

Decenas de nadadores participan en la tradicional Copa Nadal: agua a 12º y gritos de "¡no hace frío!"

Es tradición en la día de Navidad la Copa Nadal en el puerto de Barcelona, que reúne a decenas de nadadores.

Copa Nadal

Es tradición en este día de Navidad la Copa Nadal en el puerto de Barcelona. Es la edición número 116.

Decenas de nadadores se han lanzado a unas aguas que estaban a 12º. Unos valientes que gritaban "no hace frío".

Guillem Pujol se volvió a llevar la victoria. Ya van doce consecutivas. En categoría femenina ganó Laura Rodríguez por sexta vez.

Las 6 de laSexta

  1. Más dinámico, directo y corto: qué hay tras el nuevo estilo del mensaje de Navidad del rey
  2. Las mentiras que revelan los mensajes de Mazón a Feijóo: no hablaron hasta las 20:08 y contactó con cuatro personas del Gobierno, entre ellas Sánchez
  3. Meloni aprovecha su mensaje para unir Navidad y maternidad en una Italia donde abortar es ya casi imposible
  4. Ocho días viviendo debajo de un puente: unas 60 personas aguantan bajo la C-31 en Badalona a la espera de ser realojadas
  5. Hallados más de un millón de archivos adicionales que "podrían" estar relacionados con el caso Epstein
  6. El frío extremo marca la Navidad: las temperaturas se desploman en gran parte del país con una decena de provincias en riesgo por lluvia, nieve y olas