Decenas de nadadores participan en la tradicional Copa Nadal: agua a 12º y gritos de "¡no hace frío!"

Es tradición en la día de Navidad la Copa Nadal en el puerto de Barcelona, que reúne a decenas de nadadores.

Es tradición en este día de Navidad la Copa Nadal en el puerto de Barcelona. Es la edición número 116.

Decenas de nadadores se han lanzado a unas aguas que estaban a 12º. Unos valientes que gritaban "no hace frío".

Guillem Pujol se volvió a llevar la victoria. Ya van doce consecutivas. En categoría femenina ganó Laura Rodríguez por sexta vez.