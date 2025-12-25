Más dinámico, directo y corto: qué hay tras el nuevo estilo del mensaje de Navidad del rey

Los detalles Han tenido que pasar 51 mensajes reales para ver al monarca de pie y caminando. Puede parecer un simple gesto, pero es en realidad una puesta en escena rompedora y más que calculada. Además, pronunció el discurso más corto de su historia como monarca con mensajes más directos y más cortos.

Porque han tenido que pasar 51 mensajes reales para ver al monarca de pie y caminando. Puede parecer un simple gesto, pero es en realidad una puesta en escena rompedora y más que calculada. Tal y como explica la analista en comunicación no verbal, Vanessa Guerra, "caminar hacia adelante y estar de pie es proactividad. Nos recuerda a cualquier líder de una empresa dando una charla".

Don Felipe proyecta así liderazgo. Un estilo propio alejado del que su padre inició en 1975 con su primer discurso. "Yo creo que es una manera de abrirse camino, de hacer las cosas a su forma, que hasta ahora estaba siendo bastante conservador o tradicionalista y respetuoso con cómo se estaban haciendo las cosas", apunta Guerra.

Y esa nueva forma de comunicar, se nota no solo en las palabras. También en una imagen mucho más cuidada. Lejos de planos estáticos y sencillos la imagen incorpora el movimiento. Se acerca a su rostro cuando interpela al espectador, busca jugar con las emociones.

De esta manera, permite apreciar mejor los gestos y enfatizar más. "Además, hace un gesto maravilloso con los dedos, con los puños, cuando dice "España es un gran país"", señala la analista en comunicación no verbal, quien añade que "realmente esto refuerza este mensaje de que él lo cree".

La forma de transmitir sus mensajes tampoco es igual: un discurso de nueve minutos, dos o tres minutos más breve de lo habitual, con mensajes más directos, más cortos. "Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso", dijo en su discurso.

Así, la analista señala que el rey "está cambiando la estrategia para que llegue a la gente joven, pero también para que llegue a la gente que consume. No solo consumen redes sociales la gente joven sino la mayoría de la población". Pensados para una comunicación más propia del año 2025.

