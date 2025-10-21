El agorero pronóstico sobre la lesión de Marc Márquez: "Tengo un poco de miedo..."

Carlo Pernat, reconocido agente de MotoGP, afirma estar "preocupado" por la lesión del eneacampeón ya que "ese brazo es el mismo que le costó cuatro años de infierno".

"La verdad es que estoy preocupado. La lesión que sufrió no es tan leve como la han descrito, y ese brazo es el mismo que le costó cuatro años de infierno": así de contundente se ha mostrado Carlo Pernat en 'MowMag' cuando le han preguntado por la situación de Marc Márquez.

El de Cervera sufrió una fractura en la base de la apófisis coracoides del hombro derecho después de que Marco Bezzecchi le embistiera en la salida del Gran Premio de Indonesia.

En un primer momento Ducati anunció que se sometería a un tratamiento conservador, pero una semana después comunicó que el ilerdense pasaría por quirófano.

Y eso precisamente es lo que inquieta a Pernat: "Al principio dijeron que no se operaría, pero luego lo hicieron. Ahora han anunciado que tampoco estará en Portugal, y tengo la sensación de que hay pocas esperanzas para Valencia".

"Me suena a historia. No sé, le deseo lo mejor a Marc, pero tengo un poco de miedo. Además, sería comprensible que se cansara de tener que sufrir siempre como un animal", ha añadido el representante de Enea Bastianini.