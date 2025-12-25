Desde Santa Claus surferos a alguna polémica por recordar que Jesús era palestino: así se vive la Navidad alrededor del mundo

La otra cara Corea del Norte rompe la tónica: exhibe nuevos submarinos nucleares y misiles en vez de árboles de Navidad. Mientras, en California las grandes inundaciones obligan a evacuar a cientos de personas y han decretado estado de emergencia.

Este 25 de diciembre, el espíritu navideño se manifiesta de diversas formas alrededor del mundo. Desde Santa Claus surfeando en Río de Janeiro hasta cientos de Papás Noel en bicicleta en Roma recaudando fondos para niños enfermos. En Budapest, se celebran carreras con participantes ligeros de ropa. Sin embargo, no todo es alegría, ya que en Ohio, un Papá Noel fue detenido por exceso de velocidad. Mientras tanto, en Siria, la Navidad se celebra públicamente por primera vez en años, contrastando con Corea del Norte, que exhibe misiles en lugar de árboles. En California, las inundaciones han provocado evacuaciones masivas.

Este 25 de diciembre reina el espíritu navideño en todo el mundo, donde se encuentra desde Santa Claus surferos a quienes no exhiben árboles de navidad sino misiles. También alguna polémica artificial: en Times Square se ha podido ver en sus pantallas que si Jesucristo existía era palestino.

No solo en trineo viaja Papá Noel, también lo hace en tablas de surf. Sin salir del agua, hundiéndose de hecho en las profundidades, se le ve en Río de Janeiro dándose un chapuzón en el acuario marino más grande de América del Sur.

Mientras, cientos de Santas llenan las calles de Roma en bicicletas para recaudar fondos para niños enfermos. Y más carreras, pero ligeritos de ropa, en Budapest.

Precisamente por correr, la noche no ha sido tan buena para un Papá Noel de Ohio, en Estados Unidos, al que las prisas por repartir regalos le ha salido caro: ha sido detenido por exceso de velocidad en una de las anécdotas en el país.

No ha faltado la mítica postal navideña de los astronautas a bordo de la estación espacial. Ni las imágenes emotivas. Por primera vez en años, en zonas de Siria como Idlib pueden celebrar la Navidad de manera pública. Adornos, alegría y esperanza, también en Damasco en las misa de Nochebuena.

Rompe la tónica Corea del Norte: exhibe nuevos submarinos nucleares y misiles en vez de árboles de Navidad.

No hay cena de Nochebuena sin polémica, en Times Square se ha liado por un cartel que recuerda que si Jesús existió era palestino.

No nos olvidamos de que mientras el mundo disfruta del día de Navidad, en California la escena es muy distinta. Las grandes inundaciones obligan a evacuar a cientos de personas y han decretado estado de emergencia. Un regalo que nadie deseaba.

