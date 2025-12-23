Los archivos de Epstein apuntan a que Trump habría violado a una mujer que tiempo después apareció muerta

Los detalles Un documento del FBI lleno de palabras tachadas recoge que en 1995 un chófer les contó cómo, en 1995, llevó a Trump en su limusina y que llegó a escucharle hablar de "abusar de una mujer". En 1999 este mismo hombre habló con una mujer que le confesó que el ahora presidente de EEUU y Epstein la violaron.

Nueva entrega de los archivos de Epstein, la tercera, y Trump no sale bien parado. El Departamento de Justicia ha revelado 11.000 nuevos documentos. En ellos, se certifica que Trump voló al menos ocho veces en el avión de Epstein durante los años 90 y su gusto por las menores de edad.

Pero esta tarde se han conocido nuevos detalles. Entre ellos un documento del FBI lleno de palabras tachadas que recoge una acusación indirecta, pero muy grave, contra el presidente de Estados Unidos: una acusación de violación. Se trata de una denuncia que un hombre, un conductor de limusina, realizó después de escuchar la confesión de una mujer que aseguró que Trump la violó.

Este chófer cuenta cómo, en 1995, llevó a Trump en su limusina y que llegó escucharle hablar de "abusar de una mujer". "Recogí al Presidente en 1995. Durante el trayecto tuvo conversaciones en su móvil muy preocupantes. Trump pronunciaba constantemente el nombre 'Jeffrey' e hizo referencia a 'abusar de una chica'", declaró el conductor.

Años después de este episodio, en 1999, este mismo chófer estuvo charlando con una mujer y en esa conversación salió el nombre de Trump. Él cuenta que la mujer se quedó helada y que le aseguró que el actual presidente de EEUU y Jeffrey Epstein la violaron.

"Cuando hablé de Trump, ella se puso pálida y me dijo: 'El me violó, Trump me violó junto con Jeffrey Epstein. Una mujer con un nombre gracioso me llevó a un hotel elegante y ahí es donde pasó todo", dijo el conductor al FBI. Y acabó diciendo: "No puedo llamar a la Policía porque me van a matar".

Finalmente, esa mujer supuestamente agredida por Trump y Epstein apareció muerta y no se acreditó si fue suicidio o asesinato.

