Las mentiras que revelan los mensajes de Mazón a Feijóo: no hablaron hasta las 20:08 y contactó con cuatro personas del Gobierno, entre ellas Sánchez

¿Por qué es importante? Mazón aseguró que nadie del Gobierno había hablado con él aquel 29 de octubre y que no supo que había gente ahogándose hasta las 5:00 del día siguiente. Sus mensajes con Feijóo desmienten estas y otras mentiras del expresident.

El miércoles, en vísperas de Navidad, se reveló que Alberto Núñez Feijóo entregó al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes de WhatsApp enviados por el ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó 230 muertes en la Comunitat Valenciana. Estos mensajes contradicen las declaraciones de Mazón, quien afirmó que no hubo contacto con el Gobierno y que desconocían la gravedad de la situación. Feijóo, que inicialmente aseguró estar informado en tiempo real, ahora reconoce que fue informado tardíamente. Mazón admitió a Feijóo que ya había muertos en Utiel antes de predecir más víctimas.

Este miércoles, en plena víspera de Navidad, conocimos que Alberto Núñez Feijóo hizo llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja los 'whatsapps' que le mandó el ex president de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, día de la DANA en la que 230 personas murieron en la Comunitat Valenciana.

Estos mensajes arrojan un poco más de luz a lo ocurrido aquel trágico día y desmontan las mentiras que ha ido arrojando Mazón a lo largo del último año. La primera es que Feijóo estuvo enterado en todo momento del dispositivo desplegado para gestionar la DANA, cuando en realidad su conversación empieza ya pasadas las peores horas de la crisis. A las 19:59 horas llega el primer mensaje por parte de Feijóo a Mazón, donde le envía su "solidaridad". El primer mensaje de Mazón llega nueve minutos después, a las 20:08 horas, cuando le traslada que la situación "se está jodiendo cada minuto".

Durante la conversación, pero mucho más adelante (a las 23:22 horas) Feijóo pregunta si desde el Gobierno se han puesto en contacto con él, algo que Mazón confirma. "Más o menos, sí. Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Acto seguido, desvela que ha hablado con Pedro Sánchez, María Jesús Montero, "los de Defensa e Interior", aludiendo a Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Esto contrasta con otra mentira del expresident, que el pasado mes de noviembre aseguró que nadie había hablado con él desde el Gobierno.

"Saben ustedes que llamadas no recibí. Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior", aseguró ante los medios de comunicación. Mazón también dijo que "nadie sabía que la gente se estaba ahogando hasta las 5 de la mañana del día siguiente", es decir, del 30 de octubre.

No obstante, a Feijóo le dijo a las 23:25 horas que ya estaban "apareciendo muertos en Utiel" y que iban "a aparecer bastantes más". "Un puto desastre va a ser esto, presi", llega a asegurar Mazón, antes de vaticinar que "van a ser decenas (de muertos) seguro".

Feijóo también asume que fue un error decir su famosa frase cuando visitó Valencia el día 31, cuando afirmó que Mazón le venía "informando en tiempo real desde el pasado lunes" de su gestión. Ahora, el líder del PP reconoce que no fue hasta el martes por la tarde cuando realmente lo hizo.

