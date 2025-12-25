Un exjugador de tenis, convencido de que Carlos Alcaraz fichará a otro entrenador español

El exjugador Steve Johnson ve a Alcaraz llamando muy pronto o a Carlos Moyá o a David Ferrer, actual capitán del equipo español de Copa Davis.

Carlos Alcaraz acudirá al Open de Australia con Samuel López en su banquillo. Ya no estará Juan Carlos Ferrero. Pero el exjugador de tenis Steve Johnson cree que habrá cambios muy pronto. Está convencido de que el murciano buscará en casa su nuevo entrenador para los próximos años.

Da dos nombres: el de Carlos Moyá y el de David Ferrer, actual capitán del equipo español de Copa Davis.

En 'Eurosport', Johnson analiza la situación del número 1 del mundo: "Cien por cien que ficha a alguien. Mi instinto me dice que alguien como Carlos Moyá o David Ferrer, siguiendo con la temática española".

"En esta etapa, no hay mucho que cambiar técnicamente. Se trata más de gestionar el estilo de vida y las expectativas de ser el número uno del mundo. Ferrer nunca ganó un Grand Slam ni fue el número uno, pero sabe lo que es estar entre los 10 mejores durante más de una década", dice el exjugador.

Tampoco descarta que Ferrero pueda volver si las cosas no salen bien en los primeros meses de calendario: "Digamos que Carlos, según sus estándares, tiene un comienzo de temporada mediocre: ¿volverá Juan Carlos a la cima para Madrid si no gana Australia, Indian Wells o Miami? Se necesita una visión increíble para ver a alguien con 13, 14 o 15 años y saber qué será en cuatro o cinco años".

Ferrero no ha descartado volver a trabajar a su lado, por lo que no sería una idea descabellada para el futuro de Alcaraz.