Ábalos pide ahora al Supremo ser juzgado por un jurado popular

Los detalles En el escrito al que ha tenido acceso laSexta este martes, la defensa del exministro recuerda el caso del expresidente valenciano Francisco Camps.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quiere un juicio, pero con jurado popular, según ha podido confirmar laSexta. Así se lo ha solicitado este martes al Tribunal Supremo mientras pasa los días en la prisión madrileña de Soto del Real donde se encuentra en prisión provisional por el conocido como el caso Koldo a raíz de los contratos de las mascarillas en pandemia. Las opciones que así sea, sin embargo, son pocas.

En la petición de la defensa del también ex secretario de Organización socialista se argumenta que tres de los delitos por los que está acusado son competencia del Tribunal del Jurado. De esta manera, el letrado solicita que se dejen sin efecto los autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral, ya acordados por el magistrado instructor Leopoldo Puente.

Seguidamente, debería dictarse auto de incoación de procedimiento de jurado, señalando comparecencia de imputación. En concreto, Luis Chabaneix argumenta que los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación, que constituyen el "grueso de los imputaciones", deben ser enjuiciados por un jurado popular.

Si bien el exministro también está acusado de organización criminal y uso de información privilegiada, quedando fuera de la competencia del jurado popular, la defensa de Ábalos argumenta que "los delitos principales son los de competencia de jurado, que arrastran a los otros, nunca al contrario". Por eso, sostiene que "la presunta organización criminal se desarrolló para la comisión de delitos competencia del tribunal de jurado", por lo que la competencia para enjuiciar este delito "queda absorbida por aquél".

Además, recuerdan que el aforamiento de Ábalos ante el Supremo no impide el juicio con jurado popular. Precisamente, insiste en que "el Tribunal Supremo no pierde su competencia por el hecho de que el juicio se celebre con jurado; simplemente, la Sala se constituye de una forma especial". Esta forma especial consistiría en un magistrado presidente y nueve jurados.

Una petición que lleva a Chabaneix a recordar el caso del expresidente valenciano Francisco Camps. Apunta que, en este proceso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) juzgó con jurado popular al mandatario autonómico, que terminó siendo absuelto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.