La comparativa de Jorge Lorenzo sobre la rivalidad entre Márquez y Acosta: "Es como Marc con Rossi"

El pentacampeón del mundo ha equiparado la competencia entre los dos pilotos españoles con la rivalidad del ilerdense con 'Il Dottore' debido al carácter de ambos.

MotoGP tiene una nueva rivalidad entre grandes pilotos. Marc Márquez no solo ha generado grandes expectativas con su victoria en Hungría, sino que su duelo con Pedro Acosta ha dado comienzo a lo que puede ser una competencia entre los pilotos españoles que podría durar años.

Esta no es la primera vez que Márquez tiene una gran rivalidad sobre el asfalto. Desde su debut en la categoría reina, el vigente campeón del mundo gestó varios enfrentamientos en el trazado con otros pilotos como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Valentino Rossi.

"Nadie esperaba que en pocas semanas se recuperase tan pronto y volviese a ganar tan fuertemente. Le ha ayudado el circuito. Es un circuito de muchas frenadas y de parar mucho la moto y eso a Pedro y a Marc les beneficiaba", ha afirmado Lorenzo en el podcast 'Duralavita', sobre la vuelta de Marc y su pugna con Acosta.

Además de analizar el duelo entre ambos, el expiloto español ha comparado la nueva rivalidad de Márquez y el murciano con la que tuvo hace años con 'Il Dottore'. "Es como Márquez con Rossi, los gallos, los muy ambiciosos y competitivos y orgullosos", añade Lorenzo.

¿Cuánto seguirá Marc?

La continuidad del ilerdense en MotoGP continúa siendo una incógnita. Durante el comienzo de temporada tenía dudas de seguir pilotando debido a las lesiones y los malos resultados. Sin embargo, ahora que ha vuelto a la senda de la victoria y se ha recuperado del hombro y el pie, es probable que siga corriendo.

"La cuestión ahí es, Marc, ¿cuánto va a aguantar usando su gran talento y velocidad, evidentemente, pero también su experiencia? ¿Cuántos años puede aguantar para seguir luchando por el título? Marc no se puede permitir otra lesión fuerte. Si tuviese otra lesión fuerte en la parte de arriba del cuerpo, sería imposible", apunta Lorenzo, disertando sobre el posible retiro de Márquez.

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