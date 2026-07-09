La UCO insiste en que Santos Cerdán puso el PSOE a disposición de la organización criminal y que la gerente falseó dos documentos

Los detalles Un nuevo informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE, al que ha tenido acceso laSexta, analiza el volcado de los teléfonos de cinco investigados, entre ellos Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha señalado que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, puso al partido al servicio de una organización criminal, según un nuevo informe al que accedió laSexta. El informe revela que el partido facilitó recursos logísticos y administrativos a la organización, y que Ana María Fuentes, bajo la dirección de Cerdán, falsificó documentos para simular relaciones profesionales y efectuar pagos a abogados. Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez también colaboraron en la logística. La UCO busca determinar los costes asumidos y las personas involucradas en estas actividades.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha insistido en que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán puso al partido a disposición de la organización criminal y que la gerente falseó dos documentos.

Así lo asegura un nuevo informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE, al que ha tenido acceso laSexta, y que analiza el volcado de los teléfonos de cinco investigados, entre ellos Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos.

El informe sostiene que "se identificó un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal" que "consistiría en la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada".

Según la UCO, Santos Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, .. .) de algunos de sus miembros".

Ana María Fuentes "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho ESTUDIO JURÍDICO l. OLIVER & PARTNERS SL, vinculado Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo".

"De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", añade la UCO en el informe.

Además, la UCO también sostiene que la secretaría y administración del PSOE Covadonga San Pedro "habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada".

"Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político", apunta la UCO, quien añade que también llevó a cabo "gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización".

La trabajadora del PSOE Celia Rodríguez tenía un rol y funciones similares a las de Covadonga. La participación tanto de Ana María Fuentes, como de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez se considera "esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE".

"El objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado, señala la Unidad Central Operativa.

Todo ello además teniendo en cuenta que "de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles".

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