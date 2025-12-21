Todo lo que tiene que tener una participación de Lotería de Navidad para que no te den gato por liebre

No todas las participaciones de Lotería de Navidad están hechas correctamente. Te contamos todo lo que tiene que contener una papeleta para que puedas fiarte absolutamente de ella (sobre todo si te toca un premio).

La Lotería de Navidad es mucho más compleja de lo que a priori puede parecer. Y cuando sobre el tablero del sorteo entran las piezas de las participaciones y papeletas, más aún. ¿Quién no ha comprado una participación al club de rugby de su barrio, a la organización por una enfermedad rara de su ciudad o a un supermercado de confianza alguna vez? El problema llega cuando el número de la participación resulta premiado y llega la hora de repartir el premio. En 2022, por ejemplo, Osasuna vendió un quinto premio de la Lotería de Navidad a base de participaciones, repartiendo 750.000 euros entre unos 2.500 socios y aficionados.

En estos casos, es importante saber qué información tiene que tener cada papeleta para quedarse tranquilo y que el día 22 de diciembre, si resulta premiada la participación, no nos den gato por liebre. La abogada Patricia Moreno, experta en Loterías, indica en Equipo de Investigación una serie de datos que tienen que incluir todas las participaciones para que sean consideradas legales:

Fecha y tipo del sorteo, en este caso, 22 de diciembre de 2025 y Lotería de Navidad

Número de papeleta

Datos del depositario (el que organiza la venta de papeletas): puede ser una entidad, pero en todo caso, tiene que mostrar nombre, domicilio fiscal y número de registro o CIF

Importe de la papeleta, es decir, cuánto dinero está pagando el comprador por ella

Desglose del dinero que se pone en juego y cuánto es un donativo

En este último punto, hay que tener en cuenta que el recargo máximo de una participación de Lotería de Navidad nunca puede exceder el 20% del precio. Pero además, Moreno insiste: tiene que estar especificado en la papeleta. La abogada asegura que muchas papeletas tienen un recargo superior, pero también advierte de que se puede denunciar por "estafa" si el comprador lo detecta.

Si una papeleta acaba premiada, recuerda que no puedes ir con ella al banco a cobrarla directamente: tendrás que acudir al depositario, que es el encargado de gestionar el reparto del premio. En el banco sólo se canjean los décimos originales, nunca las participaciones o papeletas, estén (o no) autorizadas por SELAE. Dado que las participaciones tienen que mostrar cuánto dinero entra en juego en el sorteo, en la siguiente tabla puedes ver cuánto dinero se lleva cada afortunado con una participación premiada:

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación. Puedes ver el programa completo de 'A la caza del Gordo', en atresplayer.

__

