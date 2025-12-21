El invierno llega a España dejando nieve y una masa de aire polar que activa las alertas de AEMET

La llegada del solsticio de invierno deja alertas naranjas en Galicia y nieve en diferentes partes del país con cotas que alcanzarán los 700 metros en este domingo 21 de diciembre.

Llega el primer día del invierno astronómico, un 21 de diciembre que en 2025 deja lluvias en todo el país, desde las Islas Baleares hasta las Canarias, pasando por Melilla y con toda la península ibérica con cielos cubiertos que, según cada región, dejarán nieve o lluvias durante el día.

¿El motivo? la llegada de un nuevo temporal por el Atlántico cargado de frío y nieve. Una borrasca que entra por Galicia y dejará avisos de la AEMET, con alerta naranja por nieve en ocho comunidades autónomas. Según avance la tarde, llegada la noche, la borrasca llegará al Mediterráneo aunque, en este caso, únicamente con lluvias.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante la primera jornada de la nueva estación continuará la inestabilidad en la Península y Baleares, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste asociados a un sistema de bajas presiones que introducirá una masa de aire polar.

Los mayores acumulados por las nevadas se esperan, previsiblemente, en todo el noroeste del país: desde el interior de Galicia, en Ourense, también en el interior de Lugo hasta alcanzar el norte de Castilla y León, donde se espera que el acumulado supere los 10 centímetros este domingo.

En capitales de provincia como Ávila, Segovia, Burgos, León, Soria, Cuenca y Teruel nevará durante el día. La cota de nieve se situará en 1.000/1.200 metros bajando hasta 700/800 metros en el noroeste; en 1.600/1.800 bajando a 1.300/1.500 en el sureste y en 1.300/1.500 bajando al entorno de los 1.000 en el resto.

Desplome de temperaturas

Las temperaturas mínimas irán en descenso en la Península, exceptuando en el extremo oeste, donde permanecerán con pocos cambios y la bajada puede ser "notable" en zonas de la mitad norte.

Ante esta estampa blanca, digna de la época navideña, las temperaturas se desplomarán ante la entrada de se aire frío. Ni más ni menos que 14 capitales dormirán con 0ºC en sus termómetros o incluso por debajo. Durante el día en Soria se espera que no superen los 5ºC y en Valladolid no pasarán de los 6ºC.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma "ocasional" en el resto.

En las próximas horas, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones "generalizadas" que, en principio, se prevén "más abundantes" en litorales de Galicia, entorno pirenaico en horas centrales, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser "fuertes" en zonas del sur de Andalucía.

En cuanto a las máximas, habrá también descensos exceptuando ascensos en Melilla y se presentan con pocos cambios en el nordeste así como en Canarias.

Por último, soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del sur peninsular, también posibles en Baleares, montañas del norte y litorales del extremo noroeste.

