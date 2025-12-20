El llamativo mensaje del 'rookie' del año en MotoGP a los Márquez: "Me fijo incluso en lo que desayunan"

Fermín Aldeguer ha sido una de las grandes revelaciones en la categoría reina este 2025. Su cercanía con los hermanos de Cervera le ha enseñado mucho.

Fermín Aldeguer ha sido el mejor 'novato' del año en MotoGP. El murciano se adaptó rápido a la Ducati e incluso ha sido capaz de conseguir su primera victoria durante su primera temporada, algo que pueden decir muy pocos pilotos. Fermín es compañero de equipo de Álex Márquez, el subcampeón y se fija mucho en lo que hace el ilerdense.

Aldeguer tampoco pierde detalle de cómo gestiona la manera de competir Marc. Tanto el campeón como su hermano pequeño son una gran inspiración y un espejo en el que se mira el Fermín. El de Gresini no ha tenido problema en reconocer que no se le escapa nada de lo que hacen los hermanos y que su gran relación ha supuesto un muy buen aprendizaje.

"Como persona, en la primera parte de la temporada, aprendí mucho estando cerca de Marc y Álex, viendo cómo se preparan para una carrera, su mentalidad. Para mí, es increíble; estoy súper concentrado viendo lo que hacen, ¡incluso lo que desayunan!", ha reconocido Fermín en unas declaraciones para 'Crash.net'.

Aldeguer ha quedado muy satisfecho con lo conseguido en su primer año en MotoGP: "Mejor de lo que esperaba, y quizás incluso mejor de lo que la gente esperaba de mí. Logramos muy buenos resultados, una buena línea de progresión. Cumplimos muchos de nuestros objetivos, y esto es importantísimo. Y, sin duda, lo disfruté muchísimo, que es lo más importante".