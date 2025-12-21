La interesante reflexión de un entrenador sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Solo el tiempo..."

El exentrendador de Medvedev ha transmitido su opinión del fin de la etapa de Ferrero como 'coach' de Alcaraz. La ha comparado con su experiencia entrenando a tenistas de clase mundial y se atreve con una llamativa predicción.

La reciente ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero es de las noticias que más cola está trayendo en todo el año. Muchas son las figuras públicas del mundo del tenis que han compartido su opinión y sensaciones respecto al tema, el último, ha sido Gilles Cervara, exentrenador de Daniil Medvedev.

"He notado que este tipo de campeones son capaces de percibir cuándo necesitan algo diferente, o más, para seguir progresando, si ese es el caso, es muy inteligente que Carlos siga mejorando. Esto es lo que experimenté con Daniil (Medvedev), es importante ser capaz de intuirlo con antelación para que no sea demasiado tarde y asegurar que el cambio se haga por las razones correctas, para seguir progresando", destacó el francés para 'L'Equipe'.

Aunque con ciertas reticencias acerca de si la elección de Carlos ha sido acertada: "Ahora, solo el tiempo dirá si esta decisión es la correcta. Nada nos impide pensar que podría llamar a Juan Carlos Ferrero si gana menos".

Para Cervara, la relación profesional que el número uno del ranking ATP y su exentrenador mantenían era de "muchísimo tiempo", unos siete años: "Es importante mantener la frescura, encontrar siempre maneras de mejorar, de desafiarse a uno mismo, y la única manera de mejorar es desafiarse constantemente".

Estas son las últimas declaraciones del mediático caso que está agitando fuertemente el mundo del tenis en esta temporada baja. Gilles Cervara, aclaró que "el cambio no es necesariamente malo, trae consigo novedades", así que está por ver en cómo afecta al futuro de Carlos Alcaraz y el tenis español.