Muere Tatiana Radziwill, familia y amiga íntima de la reina Sofía, con quien compartió exilio de niña

Tatiana Radziwill (en el centro) junto a la reina Sofía y el resto de la familia real durante el verano de 2024 en Mallorca.

Prima segunda de Sofía, hija del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero y de Eugenia de Grecia, Tatiana compartía con quien fuera reina de España una relación estrecha que se mantuvo a lo largo de los años.

La princesa Tatiana Radziwill, prima segunda y una de las personas de confianza de la reina Sofía, falleció el pasado viernes a los 86 años, según han informado las revistas Semana y Hola y ha podido confirmar EFE en fuentes próximas a la familia.

Nacida el 28 de agosto de 1939 en la ciudad francesa de Ruan, Tatiana Radziwill era hija del príncipe polaco-lituano Dominico Rainiero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, que a su vez era prima del rey Pablo de Grecia, padre de la reina Sofía. Radziwill y la reina emérita eran, por tanto, primas segundas.

Sofía y Tatiana tuvieron que exiliarse durante la II Guerra Mundial, algo que las unió especialmente durante su etapa en Sudáfrica. En 'La reina de cera' (biografía autorizada de Sofía), quien fuera reina de España recuerda anécdotas simpáticas con su prima, como sus peleas por sus juguetes.

La reina Sofía ha mantenido una estrecha relación a lo largo de los años con la princesa Tatiana Radziwill, quien la acompañó a diferente viajes oficiales, siguió con ella regatas en las que participó el rey Felipe VI, o estuvo con ella durante algún ingreso del rey emérito Juan Carlos I.

La princesa Tatiana Radziwill también asistió a diferentes celebraciones como el 40 aniversario de don Juan Carlos y doña Sofía, en 2002, o los bautizos de muchos de sus nietos, incluido el de la princesa Leonor, en 2006.

La reina Sofía consideraba a Tatiana Radziwill prácticamente como su hermana, una relación que han mantenido incluso durante sus últimos años, especialmente durante sus veranos en Mallorca, donde periodistas y fotógrafos han podido verlas juntas, en familia, en más de una ocasión.

