El legendario entrenador que advierte sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Va a ser duro..."

Patrick Mouratoglu, exentrenador de figuras como Serena Williams, analiza la ruptura que ha puesto patas arriba el mundo del tenis. El técnico francés tampoco se lo vio venir.

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha sido un auténtico 'shock' para el tenis. El binomio jugador-entrenador más exitoso de todo 2025 decidió separar sus caminos hace unos días dejando mensajes que daban a entender que había sido la parte de Carlos quien había decidido poner fin a su andadura.

Como era de esperar, la noticia fue rápidamente comentada por grandes personalidades del deporte de raqueta. Patrick Mouratoglu ha sido uno de los últimos en opinar sobre este impactante final que han tenido Alcaraz y Ferrero: "Ha sido un gran shock, una noticia tremenda para todos. Nadie esperaba que fuesen a romper. Todos pensábamos que esta colaboración iba a ser para siempre".

"En esas edades, cuando llevas mucho tiempo trabajando juntos, la relación suele dar un giro y se convierte más en cosa de familia. E influye mucho el hecho de que estaba funcionando increíblemente bien. Carlos estaba logrando unos éxitos de locura. Si juntas todas esas ideas, nadie podía imaginarse que esto se iba a acabar rompiendo", aseguró el entrenador francés en unas declaraciones que recoge 'Eurosport'.

Mouratoglu es consciente de que, de cara al Open de Australia, este suceso podría pasarle factura a Alcaraz: "El único motivo que podía generarte dudas sobre esa continuidad fue el documental de Carlos. Para que un entrenador pueda guiarte bien, tiene que sentirse comprendido por el jugador, tiene que sentir que su trabajo genera un impacto importante en él".

"Esta ruptura entre Carlos y Juan Carlos te demuestra que nadie sabe realmente lo que pasa a espaldas del público. Va a ser un momento duro para Carlos, especialmente estando tan cerca de un Grand Slam. Nadie puede decir lo que va a pasar. Nadie", concluye el legendario entrenador.