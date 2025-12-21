Reunión de urgencia entre la FIA y los motoristas ante las supuestas trampas de Mercedes y Red Bull

Según publica 'L'Equipe, este lunes los motoristas de la Fórmula 1 y la FIA se reunirán de manera extraordinaria después de la denuncia de algunos equipos.

Es el escándalo que ha saltado en la Fórmula 1 en los últimos días: varios equipos han denunciado las "trampas" de Mercedes y Red Bull, con motores Ford, de cara a las nuevas normas de 2026. No es una laguna en el reglamento, no, son trampas. Eso es lo que han denunciado Honda, Ferrari y Audi.

Y ya hay reacción de la competición. Según publica 'L'Equipe', este lunes los motoristas de la Fórmula 1 y la FIA se reunirán de manera extraordinaria para tratar este asunto de extrema gravedad.

Porque esas supuestas "trampas" darían a Mercedes y a Red Bull hasta tres décimas por vuelta en el primer circuito del año, en Australia, en Albert Park.

Lograrían 15CVs más de potencia no cumpliendo el reglamento. Por lo que no se trataría de esas famosas lagunas en el reglamento que todos los equipos buscan.

La FIA tendrá que decidir: si permitir a Mercedes y a Ford seguir adelante o escuchar las quejas del resto de equipo.

Una decisión u otra podría marcar el devenir del mundial de 2026 y también los próximos años con ese reglamento.

Mercedes, favorito

A Mercedes todos le colocan como el motor favorito para esta nueva era de la Fórmula 1. Pero nadie contaba con Ford, el motor que está fabricando Red Bull. Ni con Max Verstappen podrían aspirar al próximo mundial. Pero si la FIA les permite estas trampas, la historia cambiará considerablemente. Todo se decidirá en la reunión de este lunes.