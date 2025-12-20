El 'guiño' de Mbappé a Cristiano Ronaldo tras igualar su récord histórico en el Real Madrid

El francés no consiguió superar al astro luso pero sí igualarle en el récord de máximo goleador del Real Madrid en un año natural. Todo en un encuentro en el que los blancos volvieron a dejar dudas en cuanto a juego. El Bernabéu, nuevamente, se impacientó.

Kylian Mbappé ha necesitado un solo año natural para poner su nombre a la altura del máximo goleador histórico del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. El ariete francés igualó el récord de más goles en un año (59) frente al Sevilla. Tras transformar el 2-0, de penalti, Kylian lo celebró como Cristiano, con el festejo habitual del astro portugués.

Todo en un partido en el que el Madrid se encontró con un Sevilla muy valiente. Los de Almeyda (que fue expulsado al descanso) no le perdieron la cara al duelo en ningún momento, y eso que llegaron a quedarse con diez. Fue en ese preciso momento cuando el Santiago Bernabéu se impacientó de manera muy intensa.

A pesar de contar con un futbolista más, los blancos fueron incapaces de impedir que el Sevilla siguiera con la posesión del balón y gozara de algunas ocasiones. Como era de esperar, la afición madridista respondió con 'pitos'. Courtois volvió a ser uno de los más destacadas.

Evitó el gol sevillista en varias ocasiones y sus intervenciones fueron vitales para evitar lo que hubiera sido una nueva debacle en el Bernabéu. Vinícius, que fue sustituido a pocos minutos del final, también recibió algunos silbidos por parte de la afición blanca. El brasileño no estuvoespecialmente acertado.

Sí lo estuvo Jude Bellingham para adelantar al Madrid en el minuto 38 de partido. El inglés conectó un gran remate de cabeza tras una falta botada por Rodrygo. El extremo 'carioca' volvió a firmar un buen partido y provocó el penalti que transformó Mbappé para sentencia el encuentro.

Los de Xabi Alonso ponen fin a un difícil 2025. Eso sí, lo hacen ejerciendo la máxima presión sobre sus dos rivales directos en Liga, Barça y Villarreal, que se enfrentan el próximo domingo. Los blancos retomaran la actividad liguera recibiendo al Betis en próximo 4 de enero.

El Sevilla por su parte se marcha del Bernabéu con las manos vacías pero habiendo dejado una muy buena imagen. Los hispalenses impacientaron al Madrid en muchos tramos del partido y generaron ocasiones de un gran valor pero la puntería no fue la adecuada. Recibirán al Levante en su próximo compromiso liguero.