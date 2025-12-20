Bagnaia desvela el origen de su peor temporada en MotoGP: "Mi error fue tratar..."

El turinés ha confesado cúal cree que ha sido su principal fallo en un año en el que ha terminado quinto en el Mundial de pilotos cuando era uno de los grandes aspirantes al título antes de que comenzara el curso.

'Pecco' Bagnaia ha vivido este 2025 una de las peores experiencias de su carrera. El turinés se ha visto sumido durante casi todos los grandes premios en una profunda crisis de confianza, rendimiento y resultados. Todo en el año en el que 'Pecco' comenzaba a ser compañero del que ha terminado alzándose con el título, Marc Márquez.

Bagnaia estaba llamado a pelear de tú a tú con el de Cervera por el Mundial pero Marc no encontró mucha oposición en el italiano. Solo dos victorias en carrera de domingo sacaron rápido a 'Pecco' de una lucha en la que también se ha visto superado por Álex Márquez, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta.

Fueron muchas las especulaciones que aparecieron sobre el origen de un bajón de rendimiento inexplicable. Una vez terminado un año para olvidar, Bagnaia ha explicado cúal ha sido su gran error este 2025: "El error fue empezar con la idea de que mi potencial con la GP24 era realmente alto. Así que no era una cuestión de adaptación con la GP25, era más una cuestión de que estaba buscando las sensaciones que tenía en ella, pero nunca llegaron".

Aún así, Bagnaia sigue teniendo claro que puede ser veloz: "Sinceramente, mi serenidad siempre ha estado bastante intacta, porque en las situaciones en las que me ha ido bien, he estado donde sé que tengo que estar".

"Así que sé que el potencial está ahí, sé que la velocidad no ha desaparecido. Hay que trabajar para volver a encontrar las sensaciones", concluye el bicampeón en unas declaraciones para 'Motorsport'.