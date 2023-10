Marc Márquez ha vuelto a caerse. Tras su visita al suelo en el sprint de Indonesia, ahora ha sido en la carrera larga cuando ha protagonizado su caída número 22 en tan solo una temporada. El catalán de Honda, que el próximo año correrá en la Ducati de Gresini, está ya contando lo que queda para que se termine el Mundial.

"Una más, ya son veintitantas este año... pero ya se acaba. Quedan cinco carreras y ya", dice en palabras en 'DAZN'.

Márquez explica cómo se produjo su nueva caída: "Ayer me caí, lo entendí. Estaba empujando. Era la primera vuelta. Pero esta vez fui muy calmado. Mi intención era terminar y ya... pero parece que no ha podido ser. Pasito atrás y a terminar".

"Iba muy calmado. Muy mentalizado. Me ha costado poner en temperatura el neumático y me han ido pasado. Pero no me he estresado. Pero de repente he perdido la moto de delante sin previo aviso. Es peor caerse intentando no caerse que caerse empujando", afirma.

"Hice lo mismo que en la vuelta anterior"

Porque no termina de entenderlo: "Estaba intentando entender el fallo porque en la moto pensaba que no había hecho nada especial".

"Hemos comprobado la telemetría y no miente. He hecho lo mismo que en la vuelta anterior pero me he caído", insiste.

"Quedan ya solo cinco carreras"

Quedan ya solo cinco carreras: "Lo haré lo mejor que pueda. Hay dos o tres pistas que quizá puedan ir mejor y otras en las que sufriremos".

"Toca, sobre todo, pedir disculpas al equipo. Hemos ido de más a menos. Desde India parecía que íbamos adelante y te vas animando, y arriesgas un poco más. Ahora toca volver a la mentalidad de Silverstone y de Montmeló", sentencia.