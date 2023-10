Pecco Bagnaia tiene 346 puntos tras su victoria en Indonesia. Jorge Martín se ha quedado con 328 después de su caída. Una lucha intensa... y en Ducati están cansados de escuchar que no dejarán luchar al piloto español.

El director general de Ducati, Paolo Ciabatti, se ha mostrado muy enfadado. Asegura que en ningún caso van a impedir que Martín luche: "Esta discusión me irrita, porque, como todo el mundo sabe, el equipo oficial y el equipo Pramac tienen las mismas motos...".

"En Pramac hay siete ingenieros de Ducati, Pecco y Martin también tienen las mismas actualizaciones, lo último las aletas de las horquillas. Si Ducati no quisiera que Martín compitiera por el Mundial no le darían las mismas opciones que tiene Bagnaia. La gente que piensa que Ducati no quiere que Jorge pueda luchar por el título, comete una injusticia, porque la empresa tiene a cuatro pilotos bajo contrato y les paga para ganar", sostiene Ciabatti.

Entiende que todos esperan una victoria de Ducati, pero reconoce que Jorge también tendrá opciones: "Sé bien que todo el mundo espera que gane el equipo rojo, también teniendo en cuenta las responsabilidades hacia los patrocinadores. Pero repito que si existiera la preocupación de que Pramac pudiera ganar, no les daríamos las mismas actualizaciones que al equipo oficial...".

Quedan cinco carreras para la conclusión y sólo 18 puntos de diferencia entre Pecco y Jorge. Caídas como la del español en Indonesia pueden ser claves de cara a la conclusión del campeonato.