Márquez avisa sobre Bezzecchi tras la 'sprint' de Misano: "Me habría puesto las cosas difíciles si..."

El de Cervera, a pesar de la victoria en la carrera corta, no se fía del italiano y advierte de cómo podría igualarse la pelea durante la prueba del domingo.

Marc Márquez sigue apretando la pelea por el título de MotoGP. La victoria del ilerdense en la carrera al 'sprint' le sitúa a tan solo 14 puntos de distancia con Jorge Martín, que ha minimizado daño consiguiendo ser tercero.

Marco Bezzecchi, 'poleman' y compañero de equipo de Jorge, ha terminado segundo después de ceder la primera plaza en la primer curva. Marc ha sido tremendamente clínico a la hora de adelantar al italiano a los pocos metros de comenzar la carrera.

Poco pudo hacer Marco para luego intentar recuperar la primera plaza. Márquez cogió ritmo de manera muy sólida y se terminó alejando en las últimas vueltas sin dar opción a Bezzecchi. Sin embargo, para la carrera del domingo Marc avisa de un factor que podría equilibrar la pelea.

"La carrera se decidió por esa goma trasera. Salí convencido con la goma media, y hay veces que eso cuenta más que lo que puedas poner", asegura el de Ducati en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Marc sí utilizó ese neumático medio. Tomó la decisión gracias a un consejo de Álex: "Si Bezzecchi hubiera puesto la goma media, me habría puesto las cosas más difíciles. Vi en los ensayos que los dos con el blando, ganaba él; probé algo distinto y salió bien".

"Estaba convencido de que esa goma media iría bien, por los comentarios que me dio ayer Alex. Estoy contento hoy, pero si mañana no acabo en el podio esto no sirve para nada", concluye Márquez.

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