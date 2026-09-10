Marruecos afirma que la final del Mundial 2030 será en Casablanca y no en Madrid

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, ha anunciado este jueves que la ciudad tendrá "honor de organizar la final del Mundial de 2030".

La FIFA no se ha pronunciado

En un encuentro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) celebrado este jueves en Buznika, a las afueras de Rabat, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) ha asegurado que el país le ha ganado la 'batalla' a España para albergar la final del Mundial.

Fouzi Lekjaa, el presidente, ha afirmado que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

Dicho estadio, que está aún en construcción y pretende rivalizar con el Santiago Bernabéu, tiene su inauguración prevista para finales de 2027 y confía en poder albergar 115.000 espectadores.

"La provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (...) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", ha señalado Lekjaa según recoge 'EFE'.

Además, el presidente de la federación espera que la final del próximo Mundial sea entre Marruecos y Francia "para que podamos vengarnos" de la derrota por 2-0 en cuartos de final del Mundial 2026 ante los galos.

Cabe recordar que el Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos, aunque Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo de 1930.