Los elogios del jefe de Ducati a Alex Márquez tras darle la misma moto que a Marc: "Saca todo el potencial..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que su año ha sido "impresionante": "Hemos decidido aumentar nuestro apoyo al piloto y a su equipo".

Alex Márquez llevará una moto de última generación la temporada que viene, es decir, la misma Ducati que Marc Márquez y Pecco Bagnaia. El equipo lo ha confirmado en un comunicado en el que Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de la marca italiana, le ha lanzado muchos elogios.

Alex, segundo en el mundial y el único que todavía puede competirle a Marc el título, está firmando su mejor año en MotoGP.

Así lo dice Gigi: "La temporada de Alex ha sido impresionante. Después de varias evaluaciones, Ducati ha decidido aumentar nuestro apoyo al piloto para que él y su equipo sigan creciendo. Alex está sacando el máximo del potencial de la moto y estamos convencidos de que con estas nuevas prestaciones el año que viene seguiremos mejorando juntos. Será un valor añadido para el equipo Ducati".

Alex, por su parte, lo ha definido como "un premio" para el equipo Gresini: "Es un honor correr para Gresini con una moto de fábrica. El equipo ha trabajado impecable y creo que esto es un premio para todos, para mí y para todo el equipo. Es un paso adelante en nuestros sueños para seguir haciéndolo bien en 2026".

Los VR46, el equipo de Valentino Rossi, se queda entonces sin la moto de última generación. Pasará a Gresini y a un Alex que sin duda se lo ha ganado.