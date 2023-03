Honda, que es la marca más laureada de la historia de MotoGP está en apuros, eso no es nuevo. Pero sí que es nuevo que, a pesar de tener su propio imperio y de tener a sus espaldas un gran equipo de ingenieros, hayan contratado a alguien externo para trabajar en la moto.

Kalex es la empresa elegida para crear una Honda a la altura de MotoGP. La sociedad ha sido elegida para crear la parte más importante de una moto (después del motor), el chasis.

No es la primera vez que acuden a esta sociedad. El año pasado, le diseñó un basculante y todavía están presentes en la marca del 'ala dorada'.

