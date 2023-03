"Te obsesionas hasta el punto de plantearte la retirada. Te obsesionas y te preguntas: '¿Este riesgo vale la pena o no?' Pero bueno, al final la pasión tira más que cualquier otra cosa": son las palabras que más ha repetido Marc Márquez en las últimas temporadas y que le han hecho darle la vuelta a la situación y aprender de lo menos bueno para volver a salir a flote.

Venía de ganarlo todo, de ser el rival a batir y el punto de referencia para todos, no solo dentro del Mundial de MotoGP. Pero el cielo también se llena de nubarrones en cuestión de minutos. Eso le pasó a Márquez quién pasó de 'salir a ganar' a 'salir a intentar competir'.

"Sin nunca olvidar que quiero ganar, se tiene que ser realista en todo momento. Eso lo aprendí en 2021 cuando corría con limitación, con el brazo rotado y no podía correr de la manera que quería. Me tenía que fijar objetivos realistas porque sino era frustración tras frustración y la motivación iba bajando", explica el de Cervera a 'El Mundo' en relación a la idea de ir "peldaño a peldaño".

Eso sí, Márquez admite que nunca se ha olvidado de quién es y de todo lo que ha conseguido en MotoGP. Porque entiende que "estas cosas te pueden pasar cuando corres riesgos", como le ha ocurrido a muchos deportistas.

Lo que pensaba el '93' era: "¿Por qué a mí? ¿Por qué de un día para otro?" pero fríamente "todo los riesgos que he asumido también me han dado muchos éxitos. Pero esto podía pasar. Pienso más hacia el futuro, cómo solucionarlo".

