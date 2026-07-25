'Aviso' del padre de Lorenzo a Márquez con Acosta: "Puede ser el siguiente..."

Chicho Lorenzo ha ofrecido su opinión acerca del fichaje del piloto de KTM por Ducati, donde correrá junto a Márquez y podría iniciar un carrera cargada de éxitos para el murciano.

Ducati ha firmado un refuerzo de gran nivel para sustituir a Pecco Bagnaia como compañero de Marc Márquez en 2027. El elegido en Borgo Panigale ha sido Pedro Acosta, el joven piloto español que está firmando una espectacular temporada en KTM en tan solo su segundo año en MotoGP.

El murciano es séptimo en el Mundial, a sus 22 años de edad. Chicho Lorenzo ha analizado su fichaje por la casa Ducati y ha comenzado explicando cuál es uno de los rasgos que más admira del joven piloto para él: "Me encanta la actitud de Pedro Acosta... Puede ser el siguiente 'crack'".

Además, el padre de Jorge Lorenzo quiso alabar también la impecable disposición que el murciano continúa mostrando esta temporada con KTM, luchando por el mejor resultado posible cada fin de semana: "Lo más fácil sería decir: ya he firmado con Ducati, ya tengo el futuro solucionado. ¿Para qué me voy a estar jugando aquí el ir al límite? Pero está haciendo lo que toca".

Y para cerrar, como recoge 'Motosan', añadió una comparación de gran magnitud, situando a Acosta junto a varios de los grandes nombres de la categoría reina en los últimos tiempos: "Llegó Valentino Rossi, luego Pedrosa, Stoner, Lorenzo, Márquez… y el siguiente puede ser Pedro Acosta".

Habrá que esperar para ver como se traduce sobre la pista la dupla que formará con Marc el año que viene, con la novedad de la nueva normativa y las motos de 850cc. Sin embargo, es innegable que Ducati genera ilusión para 2027 y el fichaje de Acosta podría ser el paso necesario que necesita el piloto para demostrar su nivel sobre la moto y tener por primera vez opciones reales de pelear por el Mundial.

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