¿Le pedirá Ducati a Pedro Acosta que ayude a Marc Márquez?: "Si acaba siendo juez del Mundial..."

Oscar Haro, exdirector deportivo del equipo LCR Honda, considera que podría llegar el momento en el que Davide Tardozzi le diga "entre camiones" al murciano que eche una mano al ilerdense para ganar el campeonato.

A pesar de que Pedro Acosta se encuentre a 72 puntos del líder del Mundial, Jorge Martín, y de que Marc Márquez le sitúe como uno de los contendientes por el título, la realidad es que los grandes favoritos son las Aprilia y el '93'.

En 2027 Acosta se mudará a Ducati para compartir garaje con el de Cervera... pero su unión podría arrancar ya este mismo año.

Al menos así lo afirma Oscar Haro, exdirector deportivo del equipo LCR Honda: "Si Pedro Acosta acaba siendo juez del Mundial, Ducati podría hablar con él".

Haro considera que si en los compases finales de Mundial Acosta ya está descartado y Márquez se juega la corona, el jefe de Ducati hablará con él.

"Pero creo que, como se ha hecho toda la vida, si acaba siendo un juez sin llegar a entrar en la disputa por el título, habrá un acercamiento de (Davide) Tardozzi", ha señalado en el canal de YouTube de Nico Abad.

"Y, me lo invento, le dirán algo como que el año que viene estará con ellos en la fábrica, pero que tienen que ganar este título. No digo que vaya a pasar, pero ha pasado. Esas cosas se hablan", ha añadido.

"Yo me imagino esa charla como las que hemos tenido toda la vida. Le dices: 'Ven, que te voy a decir una cosita'. Y entre camiones se lo dejas caer", ha zanjado.