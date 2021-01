Andrea Dovizioso no será este año piloto de Ducati. El italiano y la marca pusieron fin a su relación, una que llevaba varios años de duración, y ahora, en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', el corredor ha explicado los motivos de su no renovación con su equipo.

Entre esos motivos está Jorge Lorenzo, y a buen seguro el balear ha tomado nota de las declaraciones de Dovizioso.

"Desde que Jorge Lorenzo llegó en 2017, Ducati y yo apenas hemos hablado. Mi relación con Gigi Dall'Igna era del 30% hasta que él llegó", afirma Dovi.

El italiano dice que tanto él como su equipo se aislaron: "No hablamos del desarrollo de la moto y no hubo reuniones para ello. No hemos hablado con calma desde 2017".

"La gente habla de Ducati, pero las decisiones son de Gigi. A principios de 2016 hubo opciones de fichar a Márquez, pero él decidió que quería a Lorenzo", cuenta Dovizioso.

El transalpino habla de cómo fue su ruptura con Ducati: "No hubo transparencia. En una reunión técnica, Gigi dijo que se acabó y terminó en un enfrentamiento. Se sintió atacado y en ese momento cerró todas las puertas. Fue en 2019, y en 2020 se habló mucho sobre mi motivación. Todo mentira, no hubo jamás una oferta ni una negociación".

"Me dejé el alma en Ducati, creí realmente en este proyecto a diferencia de otros que creyeron que no me esforcé. Ahora no tengo nada sobre la mesa, pero algo va a pasar en 2021. No quiero responder si voy a sustituir a Márquez en la Honda, tengo que ver qué proponen", finaliza.

O, al menos, él finaliza, pues Jorge Lorenzo suele estar atento a las declaraciones de Dovizioso para responder en redes sociales. Veremos si esta vez tenemos una nueva respuesta del balear a las declaraciones de Andrea.

