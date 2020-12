Tras no llegar a un acuerdo con Ducati para seguir rondando con la marca en 2021, Andrea Dovizioso se encuentra "desempleado", tal y como él mismo se ha autocalificado.

Subcampeón de MotoGP en 2017, 2018 y 2019, parece que su periplo en la categoría reina podría estar llegando a su fin, al igual que ya ocurrió en su día con otros grandes pilotos como Casey Stoner, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

En una entrevista en 'DAZN' en la que ha repasado su carrera y su situación actual, 'Dovi' también se ha referido a sus rivales durante los últimos años, sin olvidar a algún compañero.

Y es que el italiano compartió equipo en Ducati con Jorge Lorenzo en 2017 y 2018, aunque su relación no terminó del todo bien y entre ambos se ha producido un intercambio de dardos desde que el balear dio un paso al lado en la máxima competición.

En la citada entrevista, Andrea no ha perdido la oportunidad de poner de nuevo a Jorge en la diana: "Aún le sigo cayendo mal, seguro. Sobre todo porque que, en cuanto puede, me ataca en las entrevistas, y no he sido capaz de entender si es porque no ha podido asimilar que durante dos años siempre ha estado por detrás con la misma moto o qué. Habiendo ganado tantos campeonatos debería estar por encima de estas cosas, pero noto que hay algo que le molesta y no alcanzo a entender su mente, un tanto peculiar".

Paralelamente, al tratar la cuestión del talento, Dovizioso se ha olvidado del '99' para destacar a su compañero en Repsol Honda en 2011, Casey Stoner, y su mártir durante 2017, 2018 y 2019, Marc Márquez.

¿El más talentoso? Para él, el expiloto australiano: "Era el más talentoso de largo. Pero más allá del talento, estaba cómo lo lograba exprimir. De Valentino no puedes decir que no sea talentoso, pero tiene un método y va logrando resultados. En cambio, Casey en la primera vuelta ¡bam! Y eso era lo peor para sus rivales. Eso les vapuleaba. Toda su carrera lo hizo así, se le daba muy bien. Así que además de ese talento, era cómo lo aprovechaba",.

En contraposición, también ha alabado la figura de Marc, aunque reconoce que su entorno es más favorable que el que tuvo Casey: "Es difícil decir que haya algún piloto con más talento que Marc. Todo lo que ha logrado lo ha hecho de manera que de base, induciría a decir que Casey tenía algo más de talento, pero me cuesta decirlo así, sinceramente. Marc, por distintos motivos, vive la vida de forma distinta a Casey. No ha tenido esos desencuentros o situaciones en los que Casey no se encontraba a gusto y dijo basta. A nivel de entorno, todo ha sido mucho más fácil, relajado, tranquilo. Y es el motivo por el que ha ganado tantos campeonatos y tendrá una carrera muy larga".