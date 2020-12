Ni por Navidad se han dado una tregua en su particular 'contienda'. Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso continúan haciendo alarde en público de su mala relación, a pesar de que ambos coincidieron en Ducati en 2017 y 2018, hecho que, a priori, debería haber mejorado una relación que ya venía tocada de su rivalidad desde 250cc.

Después de que el piloto italiano asegurase en una entrevista que no le caerá bien al balear ya que le venció en el duelo particular que mantuvieron cuando coincidieron en Ducati, Lorenzo le ha respondido sin medias tintas ni pelos en la lengua. Con todo.

En una historia publicada en su perfil de Instagram, el '99' ha asegurado que 'Dovi' le tiene "envidia" desde hace mucho tiempo y que le "dolió" que el equipo le pagara "12 veces menos" que al pentacampeón del mundo.

"Dovizioso me tiene envidia desde 250cc, pero quise dar una oportunidad a nuestra relación. En mi primera temporada en Ducati recuerdo ir a felicitarle al podium y su única respuesta eran palabras negativas hacia mí, sobre si mis métodos de entrenos eran los adecuados después de un mal resultado o incluso una caída fortuita por un fallo mecánico", reza el principio del texto publicado por el probador de Yamaha.

"Entiendo que le dolió que Ducati decidiera apostar por un campeón y pagarle 12 veces más que a él, pero la realidad es que le he ganado en 250cc, en 9 años en MotoGP, incluidos los que ambos íbamos con una Yamaha y el segundo año una vez tenía la ya la moto a mi gusto también pude batirlo regularmente y ponerme por delante en el campeonato", añade Lorenzo.

Cierto es que, cuando Jorge comenzó a destacar con la Ducati, una lesión le frenó en seco, por lo que el balear ha querido recordarlo, aprovechando también para mandarle un irónico mensaje navideño a su excompañero: "Desafortunadamente una lesión paró mi proceso de crecimiento en Ducati. Así que 'caro' Andrea, tú bien sabes y el mundo también que no me caes mal porque me hayas ganado el primer año de adaptación con Ducati, esto era algo normal como que te hubiera ganado el resto de años de haber seguido en Ducati. ¡Feliz Navidad!".