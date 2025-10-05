El diagnóstico del médico de MotoGP tras la caída de Márquez: "Se ve una pequeña fractura pero confunde..."

El piloto de Cervera corría en Mandalika como heptacampeón del mundo en un GP en el que, a pesar de que la prioridad era evitar daños innecesarios, terminó lesionado después de sufrir una dura caída.

La caída de Marc Márquez hacia saltar todas las alarmas en el GP de Indonesia. El 93 se iba al suelo en la salida tras un incidente con Marco Bezzecchi que dejaba a ambos pilotos fuera de la carrera.

El ilerdense se retiraba dolorido mientras sujetaba su hombro derecho en una imagen preocupante. El doctor Ángel Charte, jefe del equipo médico de MotoGP, confirmaría la gravedad de la caída poco después de que el de Cervera recibiera las primeras pruebas médicas.

"Ha sido un traumatismo directo en el hombro del brazo afectado y, en principio, en la radiografía que le hemos hecho aquí se ve que hay una pequeña fractura", declaraba el doctor ante los micrófonos de 'Dazn'.

Sin embargo, según Charte, las pruebas ofrecen algunas dudas que habrá que aclarar: "Hay cierta confusión en el aspecto de que es el brazo que ya fue operado con lo cual hay una serie de cuestiones que pueden disimular de alguna manera el diagnóstico. La única forma de hacer el diagnóstico total es con un escáner, un TAC, y ver exactamente lo que hay".

Sobre el estado físico del piloto el doctor declaró que Marc "está bien, está consciente, orientado y tranquilo, con ligero dolor". Finalmente, confirmó que el de Ducati volverá a Madrid inminentemente ya que es el lugar dónde se le realizarán las pruebas definitivas que dictaminarán si el alcance de la lesión es quirúrgico o no.