Rueda es campeón del mundo de Moto3: así fue su agradecimiento entre lágrimas a Márquez y Lorenzo

El joven piloto sevillano no pudo contener el llanto de emoción cuando agradeció a sus padres todo el sacrifico hecho durante estas últimas temporadas. También se acordó de Jorge y de Marc por los consejos que le han dado.

José Antonio Rueda ya ha escrito su nombre en la historia del motociclismo. El joven piloto sevillano se ha coronado en el Gran Premio de Indonesia certificando un título que era cuestión de tiempo que ganase. Rueda ha dominado el campeonato de principio a fin y se ha impuesto a Ángel Piqueras y Máximo Quiles, sus máximos rivales.

El de KTM ha pasado por etapas complicadas debido a lesiones. Con este título, Rueda se redime y se consagra como una de las joyas del motociclismo mundial. El ya vigente campeón del mundo de Moto3 no ha podido contener las lágrimas tras celebrar el campeonato.

Rueda ha querido agradecer de manera muy especial el trabajo de su equipo y el sacrificio de sus padres durante su formación como piloto. Sin embargo, uno de lo momentos más llamativos ha sido cuando se ha acordado de nada más y nada menos que Marc Márquez y Jorge Lorenzo.

Tanto el ilerdense como el mallorquín le han dado consejos a lo largo de su trayectoria y eso es algo que Rueda no va a olvidar. Entre lágrimas, ha agradecido su ayuda: "Seguiremos trabajando, como dice Lorenzo, que vino ayer a darme una charla y me gustó muchísimo. Aprendo mucho de todos ellos, Marc y Álex, gracias por todo".

"Gracias por enseñarme tanto estos años aunque parezca que sea poco, siempre cojo el ejemplo de todo, me gusta mucho ver cómo otra gente ha llegado hasta aquí. Voy a seguir luchando por conseguir más sueños, hoy se ha conseguido uno y seguiré esforzándome como siempre", asegura Rueda en 'DAZN'.

"Con mentalidad mamba, Kobe Bryant, ha sido lo que más me ayudó el año pasado. Ahora toca seguir un camino el año que viene que va a ser bastante difícil, pero no podría rendirme, gracias a todos por acompañarme en este camino", concluye.