LA LUCHA POR EL MUNDIAL
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Singapur de la temporada 2025 de Fórmula 1.
MEDIA HORA...
Solo 30 minutos para que se apague el semáforo y empiece el Gran Premio de Singapur.
¡PISTA MOJADA!
Salen con intermedios tras la lluvia de esta noche. Pista muy verde y veremos si se seca para la hora de la carrera...
COCHES A PISTA
Últimas pruebas antes de quedarse en parrilla de salida para comenzar el Gran Premio...
VERSTAPPEN, AL ACECHO
Como siempre, preparado para pescar el neerlandés. Ayer se le escapó la pole, aunque consiguió el 2º puesto. No es mal lugar para buscar su tercera victoria consecutiva.
RUSSELL, LA SORPRESA
Dio la campanada el británico llevándose una pole inapelable a casi dos décimas del segundo clasificado. Ha sorprendido Mercedes con su ritmo en Singapur. Veremos si sigue siendo lo suficientemente bueno como para llevarse la carrera.
WILLIAMS, AL PIT LANE
Fueron descalificados de la clasificación tras lograr la 12ª y 13ª posición en clasificación. Las medidas del alerón trasero no cuadraron y tanto Sainz como Albon saldrán desde el Pit Lane. Complicado, pero no imposible la remontada.
ALONSO, ¿NUEVO MILAGRO?
Al menos eso parece que logró ayer. Un nuevo milagro colándose en la Q3. Partirá desde la 10ª plaza. En un circuito donde es complicado adelantar, las opciones de puntos están intactas, aunque habrá que ver el ritmo del asturiano con su Aston Martin.
MUY BUENAS TARDES
Llega el día grande del fin de semana. Turno de la carrera del Gran Premio de Singapur. Desde las 14.00h, George Russell defenderá la pole, seguido, muy de cerca, por Max Verstappen. Los McLaren, por detrás.