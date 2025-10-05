La bonita reflexión de Sinner sobre Alcaraz y su baja en Shanghái: "Es el tenista al que todo el mundo..."

El número dos del mundo ha lamentado que el tenista murciano no haya podido participar en el Masters 1000 que se celebra en China en declaraciones posteriores a su victoria en segunda ronda.

El Masters 1000 de Shanghái continúa su curso después de resentirse por la baja de última hora de Carlos Alcaraz que indudablemente merma el interés en el torneo.

De igual forma, la expectación se mantiene con la participación de personalidades como Novak Djokovic o Jannik Sinner. El de San Cándido, precisamente, ha hablado sobre la ausencia del tenista de El Palmar.

"Es una lástima que no esté aquí porque creo que él es el tenista al que todo el mundo quiere ver", declaraba el número 2 del mundo en la rueda de prensa posterior a su victoria en segunda ronda ante Daniel Altmaier.

Carlos Alcaraz ha firmado un 2025 extraordinario y en el último tramo de la temporada se ha convertido en el mayor reclamo del público gracias al increíble nivel de tenis que ha demostrado. Un nivel que, desde Wimbledon, le ha llevado a coronarse como campeón en Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y el ATP de Tokio.

Por tanto, la decepción de los aficionados por no disfrutar del murciano es comprensible y las palabras del de San Cándido responden al sentido común. Habrá que esperar para volver a ver brillar sobre la pista al número 1 del mundo pero mientras, en Shanghái, son Djokovic y Sinner los principales estandartes del cuadro para mantener el espectáculo al máximo nivel.