¿Empujó a una recogepelotas? Jódar explica su acción viral en Roland Garros: "Yo nunca..."

El madrileño dejó una llamativa imagen en su pase a octavos de final del Abierto de Francia. Tras el encuentro, explicó lo sucedido en rueda de prensa.

Rafa Jódar ha sido objeto de muchas críticas tras su último encuentro de Roland Garros. El tenista de Leganés dejó una imagen que está dando mucho que hablar debido a que en ella parece que empuja a una recogepelotas.

Jódar ha explicado la situación en rueda de prensa. En el vídeo, da la sensación de que Rafa puede desplazar a la niña recogepelotas con el brazo pero no es un contacto que se pueda garantizar.

El madrileño aseguró no haber hecho nada y contó el momento y el contexto en el que se produjo el 'incidente': "Cuando acaba el set yo me voy al baño y justo mi padre me quería dar una cosa que es básicamente mi rutina que tomo durante el partido".

"Justo cuando me lo va a dar yo le digo que después del toilet break y del descanso de los 5 minutos que tengo. La chica está en el medio y se intenta apartar, se va para atrás y se da con la lona que tapa las pistas", asegura Rafa.

Jódar insiste que nunca le haría daño a un recogepelotas: "No he visto el vídeo. Cada uno va a decir lo que quiera. Yo solo digo mi versión que es lo que he vivido. Yo nunca haría nada a un recogepelotas. Sé lo que sufren ahí porque hace mucho calor y aprecio todo lo que hacen por nosotros que al final nos quitan mucho esfuerzo y sé que para ellos es especial estar en la pista, entonces nunca haría eso".