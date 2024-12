El futuro campeón de MotoGP que se fija en Márquez y Valentino Rossi: "Después de ganar tanto..."

David Alonso es uno de los grandes triunfadores del año en el motociclismo. Porque es campeón de Moto3 y porque ha pulverizado un récord de Valentino Rossi. Palabras mayores. Y precisamente el italiano, junto a Marc Márquez, son para él sus referentes. No mira bajo el campeón, uno de esos pilotos llamados a un gran futuro en la categoría reina.

Así habla en 'Motosan' de cómo se ha fijado tanto en Marc como en Valentino: "Me quedé más sorprendido con lo que han hecho Márquez y Valentino, esta gente que ha ganado tanto, porque después de ganar, hay que seguir con ese hambre de victoria y durante tanto tiempo como han hecho ellos… si yo experimenté eso ganando un Mundial, ya no me imagino como Márquez y Valentino tanto tiempo y aún los admiro más ahora".

"Y agradezco que me comparen con Rossi o Márquez, pero trato de que no sea un peso y dejarlo a un lado. Nada más que ir a lo mío, como por mi camino. Ahora, de alguna manera encontramos otra vez esas ganas", dice el hispano-colombiano, la sensación del año en el paddock.

Lo ha ganado casi todo y algunos ya le colocan en la categoría reina a partir de 2026. Él no lo niega: "Si, aún no lo veo muy realista, pero sí, está la opción, de subir en 2026. Pues muy agradecido de que se interesen y significa que las cosas están haciendo bien".

"Eso también te da a entender que vamos por un camino, pero que hay que seguir trabajando porque si no… Bueno, porque eso, ni siquiera llegamos y todavía hay que picar mucha piedra. Hay que seguir ahí siempre tratando de mejorar, ahora ver cómo es esta nueva categoría. Agradecido pero seguimos trabajando", dice para cerrar Alonso.

No sólo ha roto récords, ha conseguido victorias... también se ha ganado a los fans por su carácter. Incluso se atrevió a presentar 'Jugones' junto a Josep Pedrerol. Alonso es un piloto diferente. De esos que se atreven con todo.