En medio de los rumores sobre la posibilidad de queLance Stroll salga de Aston Martin y abandone la Fórmula 1, el campeón de Le Mans, Richard Bradley, cree que en 2025 Yuki Tsunoda, podría sustituir al piloto canadiense.

"Creo que será un candidato muy fuerte para el asiento de Aston Martin", dijo Bradley en 'On Track GP', consciente de que termina contrato esta misma temporada.

Ante la pregunta de si tendría un mejor rendimiento que Stroll, el ganador de la categoría LMP2 de Le Mans en 2015 es rotundo: "Sí, porque recuerden, Honda suministrará los motores de Aston Martin y él obviamente es un piloto de HRC, por lo que tiene sentido lógico".

🚨 | Yuki Tsunoda may join Aston Martin before 2026!

Richard Bradley has said “I think this will happen 100% next year, if not maybe next year!”#F1#ItalianGPpic.twitter.com/ws890mPAwU