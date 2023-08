Después de casi cuatro semanas de parón en la Fórmula 1, el 'Gran Circo' regresa de vacaciones y lo hará de la mano del Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, tierra local para el líder del mundial Max Verstappen.

Por ello, para celebrar la vuelta a la normalidad en la máxima competición del automovilismo, la propia Fórmula 1 ha organizado un nuevo 'challenge' en el que los pilotos tenían que responder a las preguntas que la presentadora les hacía en un intervalo de tiempo limitado.

En este caso, el protagonista ha sido la 'perla' de Red BullYuki Tsunoda. El japonés fue preguntado acerca de "dos pilotos que ganaran tres o más Mundiales de Fórmula 1 consecutivos", y su respuesta no pasó desapercibida.

"Lewis y..." comentó Yuki mientras no sabía a quien más incluir y, después de que la presentadora le diera una pista diciéndole "uno de los más grandes", Tsunoda lo tuvo claro: "Fernando".

Sin embargo, si bien es cierto que Alonso nunca llegó a ganar el tercer campeonato, sí que ha demostrado ser uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1.

Esta temporada, sin ir más lejos, se mantiene en tercera posición en el Mundial de Pilotos con su Aston Martin demostrando que, a pesar de tener ya 42 años de edad, sigue siendo de los mejores.

Reporter: “Name two drivers who won three or more consecutive F1 championships"

Yuki: "lewis and…"

Reporter: “..one of the greatest?"

Yuki: "Fernando"

pic.twitter.com/0ks91PsS3k