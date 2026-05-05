Verstappen responde al enfado de Carlos Sainz: "La zona media es la jungla"

El piloto de Red Bull no quiso entrar en las críticas que recibió por parte de Carlos Sainz: "Me ha echado fuera".

Max Verstappen provocó el caos en la salida del Gran Premio de Miami: un trompo que pudo acabar en un accidente múltiple. Después luchó intensamente contra varios pilotos, entre ellos Carlos Sainz, para recuperar las posiciones de cabeza.

El piloto de Williams se enfadó con él por la radio: "Me ha echado fuera. Se cree que puede hacer lo que quiera porque está corriendo en la zona media".

Y Max respondió así ante los medios: "Es la jungla en la zona media, no tengo mucho más que decir".

También tuvo un encontronazo con George Russell: "Toqué con mis ruedas traseras, creo que él tuvo algo de daño en el alerón, pero afortunadamente no hubo ningún pinchazo".

El neerlandés acabó quinto por detrás de los dos Mercedes y los dos McLaren. Un gran resultado teniendo en cuenta todo lo que le ocurrió en la carrera de Miami.

Red Bull ha mejorado. Eso es una realidad, aunque todavía insuficiente para poder luchar contra los dos mejores coches.

La escudería de las bebidas energéticas anticipa más mejoras de cara al Gran Premio de Canadá. Confían en que Max Verstappen pueda estar en la pelea por las victorias muy pronto.