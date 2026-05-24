Verstappen vuelve a poner en duda su futuro en la F1..¡24 horas después de confirmar que seguiría!

El piloto neerlandés asegura que si no se oficializan los cambios de motores para 2027, no tiene claro si continuará en la categoría reina: "Ya veremos..."

El futuro de Max Verstappen sigue en el aire. El piloto neerlandés ha sido muy crítico con la nueva normativa y los rumores sobre una posible salida de la Fórmula 1 han estado a la orden del día.

Una nueva era que no ha sido bien recibida por la gran mayoría de pilotos. Los nuevos motores 50% combustión y 50% eléctrico ha llegado a calificarse hasta de peligrosos y la FIA se ha visto obligada a cambiar el reparto de energía de un 50/50 a un 60% combustión y 40% parte eléctrica para 2027.

Unas modificaciones que han fascinado a Verstappen. De hecho, el piloto de Red Bull llegó a decir que eso era justamente lo que necesitaba para poder seguir. Por si fuera poco, el propio Max confirmó el pasado sábado que seguiría en la Fórmula 1 si no pasaba nada descabellado.

Sin embargo, los supuestos cambios que habría provocado esa reacción no se han oficializado y podrían no aplicarse el próximo año por las políticas del paddock. Algo, que al cuatro veces campeón del mundo no le ha gustado nada y tras escucharlo ha vuelto a pone en duda su futuro.

"Sería mejor para la categoría en su conjunto. Te puedo decir que si esto sigue así, pues... ya veremos. Mentalmente, no me resulta viable seguir así, en absoluto", comentó Verstappen, según recoge 'Motorsport.com'.

A pesar de eso, 'Mad Max' prefiere ser optimista: "Así es la Fórmula 1. Es simplemente así. Es una pena. Mantengamos una actitud positiva. Seguimos esperando que se produzcan esos cambios".

"Y, por supuesto, algunas personas que en este momento quizá tengan cierta ventaja intentarán poner pegas. Pero si la FIA se mantiene firme, y también la dirección de la F1, simplemente tienen que hacerlo", concluyó el piloto de 28 años.